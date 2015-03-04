تموين الإسكندرية: صرف الدقيق مجانا مدة 3 أيام لسداد ديون أصحاب المخابز

قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إن المديرية قررت صرف حصص الدقيق مجانا، بدءا من اليوم الخميس ولمدة 3 أيام، وذلك سدادا لديون أصحاب المخابز والذين لهم مستحقات مالية متأخرة من وزارة التموين، مشيرا إلى صرف حصص التموين مجانا لمدة 3 أيام سيفوق قيمة المستحقات المالية المستحقة لأصحاب المخابز.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكان أصحاب المخابز بالإسكندرية قد هددوا بالإضراب والاعتصام لعدم سداد المديونية المالية المستحقة من وزارة التموين، مما سيؤدى إلى توقف المخابز لعدم وجود مبالغ مالية لشراء حصص دقيق جديدة.