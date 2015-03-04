تموين الإسكندرية: صرف الدقيق مجانا مدة 3 أيام لسداد ديون أصحاب المخابز

قال مبارك عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة باليوم السابع، إن المديرية قررت صرف حصص الدقيق مجانا، بدءا من اليوم الخميس ولمدة 3 أيام، وذلك سدادا لديون أصحاب المخابز والذين لهم مستحقات مالية متأخرة من وزارة التموين، مشيرا إلى صرف حصص التموين مجانا لمدة 3 أيام سيفوق قيمة المستحقات المالية المستحقة لأصحاب المخابز.

وكان أصحاب المخابز بالإسكندرية قد هددوا بالإضراب والاعتصام لعدم سداد المديونية المالية المستحقة من وزارة التموين، مما سيؤدى إلى توقف المخابز لعدم وجود مبالغ مالية لشراء حصص دقيق جديدة.