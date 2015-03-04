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رابطة خريجى الأزهر تشارك وزارة الشباب بمعسكر"ارسم مستقبلك" ببورسعيد

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رابطة خريجى الأزهر تشارك وزارة الشباب بمعسكر"ارسم مستقبلك" ببورسعيد رابطة خريجى الأزهر تشارك وزارة الشباب بمعسكر"ارسم مستقبلك" ببورسعيد
شاركت الرابطة العالمية لخريجى الأزهر بالمعسكر التدريبى التابع لوزارة الشباب بعدد من طلاب وخريجى جامعة الأزهر، وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد، فى إطار مبادرة "ارسم مستقبلك" إحدى مشاريع " تعمل".

حضر حفل الافتتاح كل من: د.على أبو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، محمد صلاح مدير إدارة المشروعات بوزارة الاتصالات، هشام مراد مدير إدارة المشروعات بشركة ميكروسوفت.

تضمن الاحتفال التعريف بالتدريبات المختلفة التى يتضمنها المعسكر وهى: "الاستشارات المهنية – المهارات الحياتية – كنانة أونلاين – التدريب التكنولوجى"، بالإضافة إلى التدريب على برامج مبادرة "كل مصر على النت" ومبادرة "البرمجة"، وكذا ورش الأعمال اليدوية.

وتهدف مبادرة "ارسم مستقبلك" إلى خلق فرص عمل للشباب ونشر ثقافة العمل الحر والريادة المجتمعية، وتحفيز الشباب على تطوير وإقامة مشروعات خاصة بهم والتى تخدم تنمية المجتمع، بالإضافة إلى تبادل الأفكار فى مجال المشروعات الإبداعية فى مجال المشروعات الصغيرة بين الشباب المشاركين، وتقديم الخدمات الاستشارية المهنية لهم والتسويق الإلكترونى.

وعقد مسئولو الرابطة المشاركون بالمعسكر اجتماعا على هامش الاحتفال مع مندوبى وزارة الاتصالات وشركة ميكروسوفت شاركت فيه أنوار عثمان مدير إدارة المشروعات بالرابطة، وتم بحث إمكانية استفادة الأزهريين بالخدمات التى يقدمونها ونشر ثقافة العمل الحر والريادة المجتمعية لدى أعضاء الرابطة.

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مصر 365

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