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القضاء الإدارى يمنح طالبًا راسبًا درجات الرأفة فى الشرقية

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قضت محكمة الإدارى بالزقازيق بنجاح طالب فى شهادة الدبلوم الفنى الصناعى "نظام 3 سنوات" ونقله من كشوف الراسبين، بعد منحه درجات الرأفة طبقًا للقانون وإحالة الأمر لهيئة المفوضين.

كان جلال محمد إبراهيم، ولى أمر الطالب أحمد، أقام الدعوى رقم 2289 لسنة 20 ق ضد وزارة التربية والتعليم ورئيس كنترول الدبلوم الفنى، طالب فيها بتطبيق نظام الرأفة على ابنه بعد اكتشاف رسوبه رغم نجاحه فى جميع المواد بسبب ملحق مادة الرسم الفنى بما يخالف القرار الوزارى بتطبيق درجات الرأفة.

وقضت هيئة المحكمة برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين خالد حسن ومحمد خفاجى، ومفوض الدولة كامل رزة، وأمانة سر حسين حامد، بقبول الدعوى وأحقية الطالب فى الدرجات.

وفى السياق ذاته، تقدم عدد من المعلمين بشكاوى للتربية والتعليم ضد رئيس كنترول التعليم الفنى "إبراهيم فودة" يتهمونه بعدم العدالة فى توزيع درجات الرأفة وقدرها 10%، ما تسبب فى ضياع حقوق العديد من الطلاب، مطالبين بإحالته للتحقيق بسبب التقصير والإهمال.

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

- 2015-03 - اليوم السابع

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مصر 365