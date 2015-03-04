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إنشاء فرعين جديدين لجامعة بنى سويف فى الكويت والإمارات

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إنشاء فرعين جديدين لجامعة بنى سويف فى الكويت والإمارات إنشاء فرعين جديدين لجامعة بنى سويف فى الكويت والإمارات
وافق مجلس جامعة بنى سويف، فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة، على إنشاء فرعين للجامعة بدولتى الكويت والإمارات، بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب وإحدى المؤسسات التعليمية بالكويت.

وأكد رئيس جامعة بنى سويف، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن إنشاء فرعين جديدين للجامعة، يأتى ضمن فتح آفاق تعاون مع الأشقاء العرب لتحقيق التكامل بين المؤسسات العلمية والبحثية فى الوطن العربى والجامعة، لافتاً إلى زيادة قبول الطلاب الوافدين للدراسة بكليات جامعة بنى سويف ومضاعفة عددهم خاصة من الدول العربية.

يذكر أن اتحاد المستثمرات العرب ساهم فى دعم كلية الطب البشرى بأجهزة ومستلزمات جراحية لخدمة مرضى المستشفى الجامعى.

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مصر 365