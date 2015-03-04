القبض على عاطل هارب من أحكام قضائية متنوعة بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية من ضبط عاطل هارب من عدة قضايا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مركز الباجور، يفيد ضبط "أحمد نحمده محمد على خليفة" 25 عاما عاطل ومقيم ميت الوسطى مركز الباجور المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا الآتية القضية رقم 1160 لسنة 2015 جنح الباجور (مخدرات) القضية رقم 25193 لسنة 2014 جنح الباجور (مخدرات – سلاح)، والقضية رقم 25625 لسنة 2014 جنح الباجور (مخدرات) 16910 لسنة 2014 جنح الباجور (قتل)، وبالعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام.

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