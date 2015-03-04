شاهد بـ"أحداث تجارة الأزهر": ما حدث مخطط لتشويه صورة الدولة

قال محمد عمرو الضابط بقسم ثان مدينة نصر، إن إحراق مبنى كلية التجارة بجامعة الأزهر، وتدمير محتوياته، هو مخطط مدفوع الأجر، لتشويه صورة البلاد ولإيصال رسالة إلى الرأى العام بعجز الدولة عن تأمين منشآتها.

وقال الضابط فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار صلاح رشدى فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث تجارة الأزهر" المتهم بها 67 بينهم المصور الصحفى بموقع يقين أحمد جمال زيادة بأنه فور توجهه إلى محيط الكلية عقب إضرام النيران بها، شاهد عددا من المتظاهرين رددوا هتافات مناهضة للمؤسسة العسكرية، موضحًا عدم قدرته على الإلمام بتوقيت وصوله لمكان الواقعة على وجه التحديد.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم تنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والخاصة، وتهديد موظفين عموميين، واستعراض القوة، والتلويح يالعنف فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 ديسمبر من العام قبل الماضى.

كما وجهت النيابة لهم تهم الاعتداء على الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، وتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، وإضرام النار فى مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.