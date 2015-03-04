أحد العاملين بأرض المعارض: الحريق نشب الساعة 12 بمكتب الجاليرى فى قاعة المؤتمرات

قال أحد العاملين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر لـ"اليوم السابع"، إن الحريق نشب فى حوالى الساعة 12 بمكتب الجاليرى بالدور الثانى فى مبنى قاعد المؤتمرات ولم نستطع السيطرة عليه فامتدت النيران إلى أجزاء كبيرة من المبنى خاصة أن جدران مكتب الجاليرى من الخشب ما ساهم فى اشتعال النيران وتمددها.إعلان - Ads إعلان - Ads
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قاعة المؤتمرات وتصاعد كثيف للأدخنة
الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر
وأكد مصدر مسئول بمديرية أمن القاهرة أنه لم تسجل أى حالات وفيات أو إصابات وأن كل الحالات التى تم نقلها إلى المستشفيات مصابة باختناق بسبب كثافة الدخان .
10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قاعة المؤتمرات وتصاعد كثيف للأدخنة
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الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر
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