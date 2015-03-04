أحد العاملين بأرض المعارض: الحريق نشب الساعة 12 بمكتب الجاليرى فى قاعة المؤتمرات

قال أحد العاملين بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر لـ"اليوم السابع"، إن الحريق نشب فى حوالى الساعة 12 بمكتب الجاليرى بالدور الثانى فى مبنى قاعد المؤتمرات ولم نستطع السيطرة عليه فامتدت النيران إلى أجزاء كبيرة من المبنى خاصة أن جدران مكتب الجاليرى من الخشب ما ساهم فى اشتعال النيران وتمددها.

وأكد مصدر مسئول بمديرية أمن القاهرة أنه لم تسجل أى حالات وفيات أو إصابات وأن كل الحالات التى تم نقلها إلى المستشفيات مصابة باختناق بسبب كثافة الدخان .

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قاعة المؤتمرات وتصاعد كثيف للأدخنة

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الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر

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اندلاع حريق هائل فى قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر

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