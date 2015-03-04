شاهد الإثبات بـ"أحداث الأزهر": علمت أن المتهمين إخوان من مصادرى السرية

أكد الرائد كريم محمد، ضابط الأمن الوطنى وشاهد الإثبات الاول بـ"أحداث عنف الأزهر"، خلال شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، أنه علم من مصادره السرية أن المتهمين من الطلاب من عناصر جماعة الإخوان، كما أكد الشاهد عدم تذكره تفاصيل القضية لمرور وقت طويل عليها، وطالب بالرجوع إلى أقواله فى تحقيقات النيابة.

وأفاد العقيد أشرف محمد عبد الرحمن، نائب رئيس قسم شرطة ثان مدينة نصر، شاهد الإثبات الثانى، بأنه توجه يوم الواقعة إلى موقع اندلاع الحريق بكلية التجارة بجامعة الأزهر، موضحًا أنه انتقل برفقة مأمور قسم ثان مدينة نصر إلى مكان الواقعة، إلى جانب استدعاء قوات الحماية المدنية للإسراع فى إخماد الحريق.

وبسؤاله عن تواجد المتظاهرين فى ذلك التوقيت أثناء اندلاع الحريق، أشار الشاهد إلى عدم تواجد أى من المتظاهرين أثناء معاينته لمكان الحادث، قائلًا: كنت على مقربة من مبنى كلية التجارة، وعلى وجه التحديد من ناحية شارع النصر، وقد تلاحظ لى احتراق الدور الأول بالكلية بشكلٍ تام، فى ظل غياب المتظاهرين بمحيط الكلية.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح رشدى، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر، وأمانة سر حسام عبد الرسول.

وكانت النيابة العامة، قد وجهت إلى متهمين تهمًا تتعلق بقيامهم بتنظيم تجمهر الغرض منه الإتلاف العمدى للمتلكات العامة، والخاصة، بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى قيامهم بتهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف وذلك فى أحداث الشغب التى شهدتها الجامعة يوم 28 من ديسمبر من العام قبل الماضى.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهمة الاعتداء على رجال الضبط الجنائى، وهما المجنى عليهما الملازم أول معتز محمد محمود، والنقيب أحمد مدحت، بجانب اتهامات أخرى تتعلق بتعطيل مصالح المواطنين، وإيذائهم، والإخلال العمدى بالأمن العام، والقيام بوضع النار عمداً على مبنى كلية التجارة عبر زجاجات المولوتوف.