مدير أمن القليوبية يكرم شرطيين لدورهما فى ضبط تشكيل عصابى

كرم اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية مساعد شرطة سعيد يحى إبراهيم وأمين شرطة سلامة عبد الظاهر أحمد، من قوة قسم شرطة قليوب والمعينان بخدمة كنيسة يوحنا بقليوب البلد لتفانيهما فى عملهما ونجاحهما فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المحلات ليلا، وذلك عقب اشتباههما فى أحد الجناة واستيقافه وضبط بحوزته المسروقات.

كان المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم قليوب تلقى إخطارا من فردى الشرطة إشارة بضبط "عمر.ع" وشهرته "الشيخ" عاطل سابق اتهامه فى القضية رقم 693 جنح قسم قليوب لسنة 2014 "مخدرات" وبحوزته كمية من علب السجائر مختلفة الأنواع ومقص حديدى كبير وسلاح أبيض "سكين" بينما تمكن آخران كان برفقته من الفرار.

بإخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية انتقل العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى وبمواجهة المضبوط اعترف بأن المضبوطات من ضمن حصيلة سرقة أحد المحلات والسلاح الأبيض يستخدمه فى نشاطه الإجرامى، بالاشتراك مع الهاربين وهما "يحيى.م" عاطل سابق اتهامه فى 3 قضايا (سرقة - مخدرات) آخرهم برقم 4770 جنح قسم قليوب لسنة 2014 – سرقة و"محمود.ج" وشهرته "معزة" حيث يكونان تشكيلا عصابياً تخصص فى ارتكاب سرقة المتاجر بأسلوب قص الأقفال بالمقص المضبوط حوزته.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المتهمين الهاربين فى أكمنة وبحوزتهما 7 هواتف محمولة وكروت شحن فئات مختلفة وبمواجهتهما باعترافات المتهم الأول أقرا بصحتها وأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات السرقة وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة محلات وأقروا بأنهم يبيعان متحصلات سرقاتهما لعميلهما "خالد.س" صاحب محل بقالة وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته بما ورد بأقوال المتهمين اعترف بصحتها وبإرشاده ضبطت الشرطة 80 علبة سجائر أنواع مختلفة من المستولى عليها.

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