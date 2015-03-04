حكومة ليبيا: التحديات الأمنية تتطلب تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك

شدد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثنى اليوم الأربعاء، على أن التحديات التى تواجه الأمة تتطلب اعتماد الدول العربية على نفسها فى مواجهتها (التحديات) أو تفعيل اتفاقية الدفاع العربى المشترك، مشددا على أن الوطن العربى بأجمعه مستهدف من شرور الإرهاب.

وقال الثنى ، خلال مباحثاته اليوم فى عمان مع رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبدالله النسور ،"إنه يتعين علينا فى مواجهة مخاطر تنظيم (داعش) والهجمة الشرسة التى يقوم به وضع آلية واحدة لمكافحة مثل هذه المجموعات"، لافتا فى هذا الصدد إلى أن الدولة الليبية تعانى منذ أكثر من أربع سنوات من انتشار السلاح فى كل مكان ومن مجموعات إرهابية على الساحة".

وأكد على أن بلاده تأثرت بالحادث الأليم لاغتيال الشهيد الطيار الأردنى معاذ الكساسبة ، قائلا "نحن نعانى من الإرهاب رغم وجود إمكانيات محدودة ووقوف العالم وخاصة لجنة العقوبات الدولية أمام تسليح الجيش الليبي"، مؤكدا فى الوقت ذاته على أن أولوية الحكومة الليبية حاليا تتمثل فى إعادة هيكلة الجيش وتأهيل القيادات.

وتقييما للموقف الأردنى من القضية الليبية..قال الثنى "إن مواقف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى داعمة لليبيا منذ بداية ثورة 17 فبراير وثابتة ، وهذه أصالة فى الشعب الأردنى وفى قيادته"، مؤكدا حرص الحكومة الليبية على توطيد العلاقات مع الأردن على قواعد أساسية ومتينة.

ونوه رئيس وزراء ليبيا بأن الأردن احتضن أعدادا كبيرة من الجرحى الليبيين وقدم مساعدات طبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى مثلما أنه كان سباقا فى إنشاء المستشفيات الميدانية وتجهيزها بالأطقم الطبية ، مؤكدا على أنه ليس بغريب على الأردن أن يحتضن هذه الأيام جرحى حادثة الانفجار الذى وقع فى مدينة (القبة) الليبية مؤخرا والبالغ إجمالى عددهم 45 جريحا.