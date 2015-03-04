مظاهرة فى غزة لأصحاب البيوت المدمرة احتجاجا على توقف الاعمار

تظاهر العشرات من أصحاب البيوت المدمرة خلال العدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة بساحة الجندى المجهول وسط مدينة غزة احتجاجا على وقف خطة الإعمار وللمطالبة بضرورة إيجاد حل سريع لأوضاعهم المأساوية.

ورفع المتظاهرون لافتات تناشد "المجلس المركزي" لمنظمة التحرير الفلسطينية الذى بدا اجتماعاته اليوم فى رام الله وأصحاب القرار والمجتمع الدولى بضرورة تحمل مسؤولياتهم والإسراع بعملية الإعمار.

وقال حسن والى المتحدث باسم رابطة النازحين والمهجرين الفلسطينيين أن المسؤول الأول عن معاناتهم هى إسرائيل وكل من يدعمها ويصمت على جرائمها إزاء أهل غزة.

وطالب الرئيس محمود عباس بوضع قضية أصحاب البيوت المدمرة وعملية الإعمار على سلم أولويات المجلس المركزى المنعقد اليوم فى دورته السابعة والعشرين برام الله.

وناشد المجتمع الدولى والمؤسسات الحقوقية والقانونية بضرورة تحمل مسئولياتهم الأخلاقية والإنسانية تجاه أصحاب البيوت المدمرة.

ودعا والى جامعة الدول العربية إلى الضغط والتدخل الفورى لإعادة عملية الإعمار والإسراع فى حل هذه الأزمة، ووفق لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الحرب على غزة الصيف الماضى تسببت فى تدمير البنى التحتية ونحو مائة ألف منزل بشكل كلى وجزئى وتشريد آلاف الفلسطينيين الذين يقيم أغلبهم لدى أقاربهم أو يستأجرون منازل، بينما ما زال نحو 15 ألف نازح يقيمون فى المدارس التابعة للأونروا ويتخذونها كمراكز إيواء.

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