نصائح للوقاية من حصوات الكلى

أسباب الإصابة بالحصوات الكلوية:>تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الحصوات الكلوية من اشهر الأمراض التى تصيب الإنسان بسبب عدم تناوله للماء بقدر كاف لاحتياجات الجسم، والعادات الغذائية الخاطئة مثل الإكثار من تناول الدهون والأملاح، والإفراط فى تناول المشروبات الغازية وزيادة الوزن، أيضا العامل الوراثى من أهم أسباب الإصابة.>تقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للوقاية من الحصوات الكلوية :> 1- تناول 2 لتر من الماء يوميا.

2- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف، مثل الخيار والخس والبطيخ.

3- التقليل من تناول السبانخ والطماطم والشاى والفول، لاحتوائها على حمض الاوكساليك الذى يتحد مع الكالسيوم فيتسبب فى الإصابة بالحصوات الكلوية.

4- تجنب الأطعمة الغنية بالأملاح مثل الفسيخ والرنجة.

5- عدم الإفراط فى تناول اللحوم لأنها تتسبب فى زيادة نسبة الكالسيوم فى الجسم.

>6- تجنب تناول البقوليات.

7- الابتعاد عن تناول الأطعمة والمشروبات مرتفعة السكريات، فهى تزيد من إفراز الجسم لكميات كبيرة من الأنسولين، مما يتسبب فى تكوين الحصوات.