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الأهلي يوضح.. كيف سيعالج أزمة صبحي وهندريك والعقود الجديدة

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الأهلي يوضح.. كيف سيعالج أزمة صبحي وهندريك والعقود الجديدة الأهلي يوضح.. كيف سيعالج أزمة صبحي وهندريك والعقود الجديدة

أوضح الأهلي عن طريق مدير الكرة وائل جمعة كيف سيتعامل مع أزمة اتحاد الكرة في تسجيل العقود الجديدة للفريق الأحمر، وتحديدا مع رمضان صبحي وهندريك هلمكه.

رمضان صبحي وقع مع الأهلي على عقد يمتد لخمسة أعوام، هذا العقد اتحاد الكرة رفضه لأن اللاعب لم يتجاوز 18 عاما، وبالتالي قانونا لا يجوز أن يوقع على عقد يتجاوز 3 سنوات.

لكن اللاعب الآن تجاوز الـ18، وبالتالي الأهلي سيوقع مع اللاعب عقدا جديدا ويوثقه في اتحاد الكرة بدون مشكلة بحسب ما أكده جمعة لـFilGoal.com.

أما بشأن هندريك هلمكه، فقد رفض اتحاد الكرة قيده حتى ينهي الأهلي إجراءات التخلص من الأجنبي الثالث المقيد في قائمته موسى يدان.

وأكد الصخرة أن الأهلي سيعمل على إنهاء ارتباطه بيدان سريعا بحيث يتم قيد هالمكه.

وأوضح أن الأهلي اتفق مع لاعبيه الذين جددوا عقودهم وحدثت أزمة بسبب موعد إرسال تلك العقود لاتحاد الكرة، اتفق معهم على التوقيع على عقود أخرى من دون مشكلة.

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