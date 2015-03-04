حكم مباراة الإعادة أمام القطن .. يدير لقاء الأهلي في إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي والجيش الرواندي للحكم الزامبي جاني زيكازوي، والذي أدار أخر مباراة للمارد الأحمر أمام القطن الكاميروني عام 2013.

زيكازوي سيدير مباراة الذهاب برواندا بين الأهلي والجيش الرواندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وسيعاونه كل من برونو تيمبو وموسيس لمويل.

وكانت أخر مباراة أدارها الحكم الزامبي للأهلي هي التي توقفت بسبب الأمطار وأعيدت بعد 24 ساعة على ملعب أومني سبورت بمدينة جاروا أمام فريق القطن الكاميروني بنصف نهائي دوري الأبطال 2013..البطولة التي حققها الأهلي بعد ذلك على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وأدار زيكازوي أخر مبارياته للمنتخب المصري ضد موزمبيق في تصفيات كأس العالم 2014 والتي انتهت بهدف للفراعنة سجله محمد صلاح في العاصمة الموزمبيقية مابوتو.

وبالنسبة لمباراة العودة في القاهرة بين الأهلي والجيش الرواندي، فقد قرر الاتحاد الإفريقي إسنادها إلى الحكم الإريتري لولسجيد جيرس ميشل، وسيعاونه كل من انجوسوم ماريام وعبد القادر محمد.

وستكون مباراة الذهاب بالعاصمة الرواندية كيجالي أحد أيام 13، 14، 15 مارس، ولقاء العودة ستكون أحد أيام 3، 4، 5 إبريل.

وفي حالة تأهل الأهلي لدور الـ16 سيواجه الفائز من المغرب التطواني المغربي وكانو بيلارز النيجيري.