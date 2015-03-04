الزمالك يستهدف ضم علي فتحي ظهير المقاولون

عقد مسؤولو الزمالك اجتماعا وديا مع علي فتحي الظهير الأيسر للمقاولون العرب لاستطلاع رأيه حول الانضمام للفريق الأبيض في الصيف المقبل.

ويسعى الزمالك لتعويض محمد عبد الشافي الظهير المعار لأهلي جدة، خاصة وأنه يملك أحمد سمير فقط في مركزه .. بالتزامن مع رغبة الفريق السعودي في التعاقد مع شيفو.

وعلم FilGoal.com أن علي فتحي -23 عاما- أبدى ترحيبا بالانضمام للزمالك، ولكنه طلب حسم الأمر مع إدارة المقاولون العرب.

وتضع إدارة المقاولون العرب مبلغ مليوني جنيه للموافقة على بيع اللاعب للزمالك.

وفي سياق متصل قال علي فتحي "أتمنى من إدارة المقاولون السماح لي بالانضمام للزمالك".

ولعب علي فتحي للمقاولون العرب قبل انتقاله معارا إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي ولكنه لم يشارك سوى في ثلاث مباريات فقط.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع عوض سعد الظهير الأيسر لحرس الحدود.