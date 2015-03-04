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مدرب مصر - كوبر .. اللاتيني الأول والأجنبي رقم 21

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مدرب مصر - كوبر .. اللاتيني الأول والأجنبي رقم 21 مدرب مصر - كوبر .. اللاتيني الأول والأجنبي رقم 21

بعدما أعلن اتحاد كرة القدم المصري اتفاقه مع هيكتور كوبر لتدريب المصري، أصبح المدرب الأرجنتيني هو أول من يتولى تدريب الفراعنة من المدرسة اللاتينية، والأجنبي رقم 21.

كوبر والذي درب أندية أوروبية عديدة من قبل أبرزها فالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، سيحمل على عاتقه قيادة المنتخب المصري للتأهل لكأس العالم 2018 بروسيا..بعدما فشل أخر مدرب أجنبي قبله في التأهل للمونديال، الأمريكي بوب برادلي.

وسيكون كوبر هو أول مدرب في تاريخ الفراعنة من المدرسة اللاتينية، بعدما قاد منتخب مصر 19 مدرب أوروبي سابق.

وبعد برادلي (أول أجنبي يقود من خارج أوروبا)، أصبح كوبر هو المدرب الأجنبي رقم 21 في تاريخ الفراعنة..إذ كان الإسكتلندي جيمس ماكراي هو أول أجنبي يدرب منتخب مصر، ونجح في قيادته للتأهل لكأس العالم 1934 بإيطاليا..البطولة التي ودعها الفريق من الدور الأول بالهزيمة أمام المجر 4-2.

وعلى مدار التاريخ، لم ينجح مع منتخب مصر سوى ثلاثة مدربين أجانب فقط.

فبعد ماكراي، قاد المجري بال تيتكوش الفراعنة للقب كأس أمم إفريقيا عام 1959 في مصر، والتي حققها الفريق بالفوز على منتخبي إثيوبيا والسودان.

وكان الويلزي مايك سميث هو آخر أجنبي يحقق إنجاز مع الفراعنة، حين قاد مصر للفوز بكأس أمم إفريقيا عام 1986 بالقاهرة.

جيورجيا

هيكتور كوبر لديه تجربة وحيدة في تدريب المنتخبات كانت مع جيورجيا عام 2008، قاد فيها الفريق في تصفيات كأس العالم 2010.

وخلال 16 شهرا فقط قضاها مدربا لمنتخب جيورجيا، حقق كوبر انتصارا وحيدا كان على ويلز في مباراة ودية..واحتل مع الفريق المركز الأخير في التصفيات المونديالية بثلاثة تعادلات وسبع خسائر.

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فيديو اليوم السابع

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