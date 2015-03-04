زين الكويت تختار حلول "إريكسون"لمشروع تطوير أنظمة دعم الأعمال

أبرمت شركة زين الكويت اتفاقية تعاون مع شركة اريكسون العالمية لاستكمال مشروع تطوير أنظمة دعم لأعمال "BSS"حيث سيشمل العقد المبرم مجموعة واسعة من حلول ومنتجات متكاملة الأنظمة بما يعزز استفادة زين من الفرص التى يوفرها المجتمع الشبكى.

وقد تم التوقيع على الاتفاقية على هامش فعاليات المؤتمر العالمى للجوال 2015، التى تعقد فى مدينة برشلونة الإسبانية، بحضور هانز فيستبرج، رئيس مجموعة إريكسون ومديرها التنفيذي،وعمر العمر، الرئيس التنفيذى لزين الكويت، ومجموعة من أعضاء الإدارة العليا فى كلتا الشركتين.

وقالت رافية إبراهيم،رئيسة شركة إريكسون فى منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا" ان الشركة ستسخر جميع خبراتها وقصارى جهودها ضمن إطار مشروع تطوير أنظمة دعم الأعمال لمساعدة الشركة تنظيم الخدمات، وتسريع العمليات، وخفض التكاليف، حيث تلتزم إريكسون بتمكين الشركات من تحقيق نتائج متفوقة واستكشاف آفاق جديدة".

وذكرت الشركة، أن حلول إريكسون ستضمن لعملائها القدرة على الاستفادة من أطر عمل متكاملة ومتقاربة بالكامل تتسم بمستوى أعلى من المرونة، فضلاً عن مساعدتها على خفض الوقت لمطلوب لطرح الخدمات والعروض الجديدة والمحدثة فى الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذى فى زين الكويت عمر العمر، ان عملاء الشركة سيستفيدون تجاربأ على مرونة فى مجال الفواتير،و فاتورة موحدة، مع القدرة على اختبار خدمات جديدة ،وذلك دون أى تكاليف غير متوقعة.

وأكد الرئيس التنفيذى فى زين الكويت عمر العمر ،ان هذا المشروع يمثل المرحلة الثانية من شراكة إريكسون معها، مشيرة ان اريكسون استكملت فى نوفمبر الماضى تنفيذ مشروع نظام الشحن، وتفعيل الخدمات المتعدد، و الوسائط المتعددة إلى جانب عملية متكاملة لصالح شركة زين الكويت.

وأضاف العمر، ان حلول إريكسون لأنظمة دعم أعمال بأعلى معايير الفعالية والابتكار ،وتدعم نظم العمل التى تركز على المستخدم".