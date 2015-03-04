إيطاليا : انتشال جثث 10 مهاجرين وإنقاذ 941 آخرين قبالة سواحل ليبيا

أعلن خفر السواحل الإيطالي الأربعاء أنه جرى انتشال جثث عشرة مهاجرين وإنقاذ 941 مهاجرا آخرين خلال عدة عمليات إنقاذ جرت خلال 24 ساعة قبالة ساحل ليبيا.

وأضاف خفر السواحل أنه يجري حاليا نقل الناجين والقتلى إلى جزيرة صقلية .

وقال خفر السواحل إنه تم تنسيق إجمالي 7 عمليات إنقاذ في المياه جنوبي البحر المتوسط ، وذلك بمساعدة سفينة للبحرية الإيطالية مشاركة في دوريات مهمة دوريات “تريتون” للاتحاد الأوروبي وثلاث سفن شحن كانت تمر بموقع الحادث.

وذكرت السلطات الإيطالية أن المهاجرين الناجين قالوا إنهم قادمون من سورية وتونس وليبيا وفلسطين ومنطقة جنوب الصحراء الافريقية .

ومن بين المهاجرين الناجين أكثر من 30 طفلا و50 امرأة من بينهن سيدة حامل نقلت بزورق سريع إلى جزيرة لامبيدوسا.