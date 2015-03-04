أفضل 10 - أشهر إهانات وجهت لجوزيه مورينيو

"إنه وقح، وواضح أنه لم يجد تعليما جيدا في صغره".. فرانتز بكنباور سنة 2011، عن جوزيه مورينيو بعد فوز الأخير بجائزة أفضل مدرب في العالم.

"اغلق فمك يا مورينيو".. أليكس فيرجسون سنة 2007، عن جوزيه مورينيو بعد تلميح الأخير بأن مانشستر يونايتد لا يفوز إلا بالتحكيم.

"مريض معتوه".. جيمي باتشيكو سنة 2001، عن جوزيه مورينيو بعد وصف الأخير له بالرجل صاحب الخلايا القليلة في مخه.

"لماذا يفوز؟ بسبب أموال أبراموفيتش".. رافا بينتيث سنة 2006، عن جوزيه مورينيو ردا على تصريحات الأخير بأن المدرب الإسباني فاشل.

"هو طفل مجنون".. أوناي إمري سنة 2010، عن جوزيه مورينيو بعدما مل من كثرة انتقادات المدرب البرتغالي للتحكيم في الليجا.

"هو لا يجيد التصرف حين يخسر ".. كريستيانو رونالدو سنة 2007، عن جوزيه مورينيو منتقدا المدرب البرتغالي بسبب مهاجمة الأخير للاعبين عوضا عن تحمل مسؤولية هزائم الميرنجي وقتها.

"قضى هنا سنتين فقط، خلالهم سب كل شخص في إيطاليا".. ماسيمو أليجري سنة 2010، عن مدرب إنتر السابق جوزيه مورينيو.

"من يظن نفسه هذا (الوغد)؟".. مانولو بريسيدو مدرب سبورتنج خيخون سنة 2010، وقتها يهاجم جوزيه مورينيو الذي اتهم الأول بأنه خسر مباراة برشلونة عن عمد في الليجا ولعب بخشونة ضد ريال مدريد.

"أتمنى أن يحطم أحد أسنان مورينيو".. بيترو لو موناكو المدير الرياضي آنذاك لكاتانيا سنة 2008 مهاجما جوزيه بعدما صرح الأخير بأن فوز إنتر على كاتنايا كان سهلا للغاية، لدرجة أنه فكر في الوقوف كحارس مرمى خلال اللقاء.

"الأشخاص الذين على شاكلة مورينيو هم أعداء كرة القدم".. فولكر روث رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سنة 2005، مهاجما جوزيه الذي قال إن اليوفا يعمل على خدمة مصالحه بمساعدة برشلونة في دوري الأبطال.