وكيلته: داني ألفيش اقترب من الرحيل عن برشلونة

أكدت دينورا سانتانا وكيلة أعمال نجم برشلونة داني ألفيش أن اللاعب بات قريبا من الرحيل عن البلوجرانا مع نهاية الموسم الحالي.

ألفيش والذي ينتهي عقده مع برشلونة الصيف القادم، وصل إلى مراحل متقدمة من المفاوضات مع ناد أخر وفقا لتصريحات وكيلة أعماله.

قالت دينورا لإذاعة (راك 1) الإسبانية:"أصبحنا قريبين من التعاقد مع ناد أخر".

وأضافت"ألفيش لديه إمكانية الاستمرار مع برشلونة، ولكنه لن ينتظرهم أكثر من ذلك من أجل تجديد التعاقد".

وتابعت"الناس يحاولون إظهار أن ألفيش هو الشخص المخطىء في الأمر وهذا غير صحيح، الموقف ممل نوعا ما".

ويلعب ألفيش لبرشلونة منذ عام 2008، وخاض مع الفريق أكثر من 300 مباراة رسمية حتى الآن.