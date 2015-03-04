أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بواتينج: برشلونة؟ لا تحتاج لمغادرة بايرن حتى تفوز بدوري الأبطال

Google+ Print
بواتينج: برشلونة؟ لا تحتاج لمغادرة بايرن حتى تفوز بدوري الأبطال بواتينج: برشلونة؟ لا تحتاج لمغادرة بايرن حتى تفوز بدوري الأبطال

أكد جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ أن نادي برشلونة أراد انتدابه في وقت سابق، مفصحا أنه لا يحتاج لمغادرة ناديه حتى يحتفي بلقب دوري أبطال أوروبا.

بواتينج والذي توج بالمسابقة الأوروبية مع بايرن عام 2013، أكد أن اللعب لبرشلونة هو شرف لأي لاعب ولكنه يفتخر بكونه جزءا من الفريق البافاري بطل ألمانيا.

تحدث بطل العالم الصيف الماضي مع منتخب ألمانيا لصحيفة (بيلد سبورت) الألمانية قائلا:"لا أعلم كم هي القيمة التي أرادني بها برشلونة".

واستدرك"ولكنها حقيقة أنهم أرادوا التعاقد معي".

وأضاف"هو أمر رائع أن يريدك ناد بحجم برشلونة.. ولكن في الوقت الراهن، لا تحتاج مغادرة بايرن إذا أردت الفوز بدوري الأبطال".

وأردف "في بايرن، أنا ألعب لواحد من أفضل أربعة أندية في العالم.. لا يوجد نادي أفضل من بايرن لأي لاعب ألماني".

وأتم"سأكون في غاية السعادة إذا بقيت مع بايرن لفترة طويلة وأنهيت مسيرتي معه بعد تحقيق العديد من البطولات".

وكان بواتينج صاحب الـ26 قد انتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من مانشستر سيتي عام 2011.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع