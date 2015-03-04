بواتينج: برشلونة؟ لا تحتاج لمغادرة بايرن حتى تفوز بدوري الأبطال

أكد جيروم بواتينج مدافع بايرن ميونيخ أن نادي برشلونة أراد انتدابه في وقت سابق، مفصحا أنه لا يحتاج لمغادرة ناديه حتى يحتفي بلقب دوري أبطال أوروبا.

بواتينج والذي توج بالمسابقة الأوروبية مع بايرن عام 2013، أكد أن اللعب لبرشلونة هو شرف لأي لاعب ولكنه يفتخر بكونه جزءا من الفريق البافاري بطل ألمانيا.

تحدث بطل العالم الصيف الماضي مع منتخب ألمانيا لصحيفة (بيلد سبورت) الألمانية قائلا:"لا أعلم كم هي القيمة التي أرادني بها برشلونة".

واستدرك"ولكنها حقيقة أنهم أرادوا التعاقد معي".

وأضاف"هو أمر رائع أن يريدك ناد بحجم برشلونة.. ولكن في الوقت الراهن، لا تحتاج مغادرة بايرن إذا أردت الفوز بدوري الأبطال".

وأردف "في بايرن، أنا ألعب لواحد من أفضل أربعة أندية في العالم.. لا يوجد نادي أفضل من بايرن لأي لاعب ألماني".

وأتم"سأكون في غاية السعادة إذا بقيت مع بايرن لفترة طويلة وأنهيت مسيرتي معه بعد تحقيق العديد من البطولات".

وكان بواتينج صاحب الـ26 قد انتقل إلى بايرن ميونيخ قادما من مانشستر سيتي عام 2011.