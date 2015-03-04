"المستثمرين الصناعيين" ترحب بقانون الاستثمار الجديد وتؤكد مساهمته فى تنشيط الاقتصاد

رحبت نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد حسين جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين بقانون الاستثمار الجديد، لافتة إلى أن موافقة الحكومة علية والحرص على اصداره فى أسرع وقت ممكن يدل على رغبتها الجادة فى إصلاح المناخ الاقتصادى فى مصر

وأشار جنيدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القانون تضمن الكثير من البنود التى طالبت النقابة بوضعها داخل القانون والتى ستهدف إلى التيسر على المستثمرين فى إنشاء مشروعات أو التوسع فيها، بالإضافة إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى القضاء على البيروقراطية.

وأكد نقيب المستثمرين الصناعيين على ضرورة تفعيل المجلس الاعلى للاستثمار الذى اصدر قرار بانشائه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف إصلاح المنظومة الاستثمارية بشكل كامل.

كانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قد وافقت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على قانون الاستثمار الذى ناقشته أمس خلال لجنة الإصلاح التشريعى، وتوجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، لمقر الاتحادية للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الذى بدأ فى الساعة الثامنة من صباح اليوم الاربعاء.