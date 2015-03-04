مصادر بوزارة الاستثمار: القانون الجديد يعتبر دمج بين مشروع سلمان و"العدالة الانتقالية"

كشفت مصادر بوزارة الاستثمار أنه سادت حالة من اللارتياح أروقة الوزارة بعد اقرار الحكومة للقانون الاستثمار اليوم والأخذ بمقترحات الوزير أشرف سالمان.

أضافت المصادر لـ"اليوم السابع" أن القانون الجديد يعتبر دمجا بين مشروع القانون الذي قدمه وزير الاستثمار اشرف سالمان ومشروع وزارة العدالة الانتقالية وابرز ما تم اضافته تأسيس مركز للترويج يتبع وزارة الاستثمار اداريا ويختص ابالترويج للمشروعات داخل وخارج مصر. علاوة على حذف الحوافز الضريبية من مشروع القانون بمشروعه الجديد.

ووفق المصادر فان الصيغة النهائية قوبلت بحالة من الرضا لدى وزير الاستثمار الذي أصر على إنشاء مركز للترويج لضمان الترويج المناسب للاستثمار فى مصر وتفعيل الية الشباك الواحد .

>كان وزير الاستثمار صرح فى وقت سابق لـ"اليوم السابع" إنه سيتم إقرار القانون قبل مؤتمر شرم الشيخ.

>كانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وافقت، خلال اجتماعها مساء الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون الاستثمار، بعد دمج مشروع القانون الذى أعدته العليا لـ"الإصلاح التشريعى" ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون القائم، الصادر برقم 8 لسنة 1997 والمرسل من وزارة الاستثمار.

"الإصلاح التشريعى" يوافق على مشروع قانون الاستثمار.. و"محلب": إقراره اليوم بـ"الوزراء" تمهيدا لرفعه للرئيس.. وأشرف سالمان: لا ينص على الحوافز الضريبية ويعتمد فكرة الشباك الواحد وآلية لفض المنازعات

وزير الاستثمار: مشروع القانون منح أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة