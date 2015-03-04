أخبار عاجلة

مساء dmc - أسامة كمال :إعلان أمريكا إن مصر دولة آمنة على عكس تركيا ومصر لن تتقدم إلا بالإقتصاد -
كأس البرتغال: توقعات أداء فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش قبل لقاء إياب نصف نهائي كأس البرتغال -
حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
بالفيديو.. تعليق ساخر لمحمد صلاح على تقديم مرتضى له أمام «إيناسيو» -
طائرة الجيش تقصي الأهلي لملاقاة الزمالك في نهائي الكأس -
كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

العليا للانتخابات : إجراء الانتخابات مباشرة عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة

Google+ Print
العليا للانتخابات : إجراء الانتخابات مباشرة عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة العليا للانتخابات : إجراء الانتخابات مباشرة عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة

القاضي عمر مروان

عقد اللجنة العليا للانتخابات برئاسة القاضي أيمن عباس اجتماعاً اليوم للنظر في آثار صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري،وقررت اللجنة العليا مايلي”وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب 2015،وما تلاه من قرارات مترتبة عليه في هذا الشأن”.

واحتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبي الترشح المقبولين في النظام الفردي ونظام القوائم،وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنها.

و وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ، صرح بذلك القاضي عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا