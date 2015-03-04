مجلس الوزراء يتعاقد مع مؤسسة فيتش وستاندرد أن بودز لتنصيف السندات الدولارية

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع كل من مؤسسة فيتش ومؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى لتقديم خدمات التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية، وما يتضمنه من خدمة التصنيف الخاصة بإصدار السندات الدولارية فى الأسواق الدولية.

> كما وافق على طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة المحلية، لاختيار مكتب محاماة محلي “استشارى قانوني” طبقاً لاحكام القانون رقم 89 لسنة 1998، وكذا طرح مناقصة محدودة بين مكاتب المحاماة الدولية فى الخارج، لاختيار مكتب المحاماة الدولي “استشاري قانوني”، ومناقصة بين بنوك الاستثمار فى الخارج لاختيار مديرى الطرح”بنوك الاستثمار الدولية” وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات والخطوات التى تضمن نجاح عملية طرح السندات بالخارج.

بالإضافة إلى الإعلان فى صحيفتى “Wall Street Journal، Financial Times”، عن طرح مناقصة للتعاقد مع مستشاري الطرح”بنوك الاستثمار”.