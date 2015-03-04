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الصحة : إصابة 19 في حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر والدفع بـ 20 سيارة إسعاف

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الصحة : إصابة 19 في حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر والدفع بـ 20 سيارة إسعاف الصحة : إصابة 19 في حريق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر والدفع بـ 20 سيارة إسعاف

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن حريق قاعة المؤتمرات أسفر عن إصابة 19 شخص.

وأضاف، أنه  تم اسعاف 3 مصابين في مكان الحادث ، بينما تم نقل  6 أخرين إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر .

وتحاول قوات الحماية والمدنية والإطفاء، حتى الآن السيطرة على النيران، والتعامل معها، حيث وصلت للقاعة الكبرى ” قاعة خوفو “.

وتم الدفع بـ30 سيارات إطفاء برئاسة اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الحماية المدنية، وجار حاليًا محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، حيث توقفت الحركة المرورية عقب تصاعد الأدخنة بسبب انعدام الرؤية.

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