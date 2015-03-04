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إلغاء اليوم الدراسى بمدرسة الحسين بالعامرية بسبب حريق الباعة الجائلين

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إلغاء اليوم الدراسى بمدرسة الحسين بالعامرية بسبب حريق الباعة الجائلين إلغاء اليوم الدراسى بمدرسة الحسين بالعامرية بسبب حريق الباعة الجائلين
أكد الدكتور سمير النيلى، المتحدث الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومدير إدارة غرب التعليمية، أنه تم إلغاء اليوم الدراسى، اليوم الأربعاء، لطلاب مدرسة "الحسين بن على" الابتدائية التابعة لإدارة العامرية التعليمية، بسبب أعمال الصيانة بالمدرسة، وحرصا على سلامة الطلاب من الحريق الذى وقع قرب المدرسة.

وأشار "النيلى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن المدرسة تأثرت بالحريق، حيث اشتعلت شجرة بفناء المدرسة، وتسببت حرارة الحريق بالباكيات المجاورة فى تطاير زجاج الفصول، مما أدى لبعض التلفيات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً أعمال الصيانة والاستعداد لاستقبال الطلاب أول الأسبوع المقبل.

وكان حريق هائل قد نشب صباح اليوم بجوار مدرسة الحسين بن على بالعامرية، حيث نشب الحريق فى 20 باكية للباعة الجائلين بجوار المدرسة بسبب ماس كهربائى.

الحماية المدنية تسيطر على حريق فى 20 باكية للباعة الجائلين بالإسكندرية
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