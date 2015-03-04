تعرف على مضاعفات التهاب المعدة

الأسباب المؤدية للإصابة بالتهاب جدار المعدة كثيرة ولا حصر لها، ومضاعفاتها خطيرة وتظهر بإهمال علاجه.

والتهاب المعدة يسبب آلاما مؤرقة لمرضاه، ويجعلهم غير قادرين على تناول أنواع كثيرة من الطعام، خاصة التى تحتوى على نسبة من الإضافات، كالمرق والنكهات والتوابل وغيرها.

أضرار إهمال علاج التهاب المعدة

>وحسبما يوضح الدكتور رضا إبراهيم أخصائى الباطنة والسكر، فإهمال علاج التهاب جدار المعدة له العديد من الأضرار والمضاعفات التى لا يمكن تفاديها بعد الوصول لمرحلة معينة من الالتهاب، لتبدأ مرحلة جديدة من معاناة المريض لعلاج تلك المضاعفات الخطيرة.

ونصح رضا بسرعة الفحص لدى مختص لمن يعانى من التهاب جدار المعدة، وعدم الاعتماد على تناول مضادات الحموضة، ومسكنات الأمعاء، أو أدوية أحماض المعدة، مؤكدا على أنها فى مرحلة ما تصبح عاملا مساعدا فى ظهور المضاعفات الخطيرة.

مضاعفات التهاب المعدة

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>ومن أهم مضاعفات إهمال علاج التهاب جدار المعدة كما يعددها أخصائى الباطنة، الإصابة بقرحة المعدة نتيجة الالتهاب المتكرر، وملازمة الشعور بالغثيان الدائم وعدم القدرة على الاستمتاع بالطعام، والقىء، والإصابة بقرحة الاثنى عشر، الشعور بالحموضة الدائم، فساد الطعام فى الأمعاء، الغازات ذات الرائحة الكريهة وكثرتها، صعوبات بالتبرز كالإسهال المتكرر أو الإمساك، ومضاعفات عالية الخطورة كالإصابة بالسرطانات وأورام المعدة والاثنى عشر.