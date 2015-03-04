سرطان البروستاتا من الأورام الخطيرة التى تصيب الرجال، وتكمن خطورته أن أعراضه لا تظهر بشكل مبكر فى بداية الإصابة بالمرض، وغالباً ما يتم اكتشافه فى المراحل المتأخرة، وحينها يصعب جداً السيطرة على أعراض المرض.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير مجموعة من النصائح الهامة، التى تساهم فى محاربة مرض سرطان البروستاتا، وتعزيز فرص الوقاية منه، وتشمل:

الوصايا العشر للوقاية من سرطان البروستاتا

>1. تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المنخفض مثل البقوليات والخضراوات والفواكه، لأنها تتكسر ببطء داخل الأمعاء، ولا ترفع مستويات السكر فى الدم بشكل سريع، وهو ما يخفض فرص الإصابة بسرطان البروستاتا، حسب التقرير.

2. تجنب الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل اللحوم والبقوليات، لأنها تحفز أنزيمات البنكرياس للتركيز على هضم البروتينات بدلاً من استئصال الخلايا السرطانية.

3.تناول الأطعمة الغنية بمركب "indole-3-carbinol" لأنه يتحول إلى مركب "DIM"، والذى يتمتع بخواص قوية مضادة للاندروجين، وهو ما يحد فى النهاية من نمو الخلايا السرطانية بالبروستاتا، ومن أبرز هذه الأكلات:البروكلى والكرنب والقرنبيط.

4.الكركم: يحتوى على الصبغ الأصفر "Curcumin"، والذى يمتلك خواصاً رائعة مضادة للسرطان، حيث يمنع الإصابة بسرطان البروستاتا، وكما يمنع من انتشار خلايا الأورام حال الإصابة بالمرض.

5. تناول الأطعمة الغنية بحمض الايلاجيك "ellagic acid"، والذى يقضى على الخلايا السرطانية، وذلك من خلال تحفيز بعض الأنزيمات بالكبد، التى تتمتع بخواص مضادة للأورام، ومن أمثلتها: العليق وعين الجمل والجوز الأمريكى "البقان".

6.الامتناع عن تناول اللحوم المصنعة مثل البسطرمة والسجق والسوسيس، لأنها ترفع مستويات "nitrosamine"، والذى يرفع فرص الإصابة بسرطان البروستاتا.

الثوم والسالمون والجرجير تقى من سرطان البروستاتا

>7. الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بمركب "allicin"، مثل الثوم والبصل، لأن هذا المركب يحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

8.الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء، واستبدالها بالأطعمة الغنية بالأوميجا-3، مثل أسماك السالمون والسردين، وعين الجمل.

9. الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "ج" و"هـ"، مثل الكيوى والجرجير، لأنها تحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

10.تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "أ" والبيتاكاروتين مثل الجزر والبطاطا والسبانخ، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بالسيلينيوم مثل المكسرات البرازيلية والمحار والتونة.

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