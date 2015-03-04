طبيب مصرى ينجح فى إجراء عملية دقيقة بالمخ بالإشاعة التداخلية فى الصعيد

أجرى الدكتور مصطفى هاشم أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب أسيوط عملية دقيقة بالمخ عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام القسطرة الشريانية، حيث تم غلق ناسور وريدى شريانى بالمخ باستخدام مادة اسكويد والتى تعتبر أحدث المواد المستخدمة فى هذا المجال ويحتاج إلى مهارة عالية فى استخدامه وهذه الاعتلالات بالمخ إذا لم يتم علاجها تودى إلى النزيف والموت المفاجئ للمريض.

وقالت النقابة العامة للأطباء إن هذه العملية تمت فى أسيوط بواسطة الدكتور مصطفى هاشم وبمساعدة طاقم طبى مصرى من أطباء الأشعة والتخدير والعناية المركزة.

وأجريت العملية يوم "الأحد" الماضى، وتم خروج المريض فى اليوم التالى دون أى مضاعفات.

>وتعد هذه العملية ضمن سلسة النجاحات التى تمت فى هذا المجال بواسطة الدكتور مصطفى هاشم أستاذ الأشعة التداخلية بكلية طب أسيوط.

ويعلق الأستاذ الدكتور مصطفى هاشم رئيس الفريق الطبى لتلك العملية إنها تعتبر إنجازا طبيا جديدا سيخدم العديد من المرضى بصعيد مصر.