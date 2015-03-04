"زراعة الشرقية" توصى بتقسيم المحافظة إلى 3 قطاعات زراعية

أكد المهندس جمال العزب وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أن مديرية الزراعة عقدت اجتماع المجلس التنفيذى الزراعى، وقام المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابق.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ظهر اليوم الأربعاء، أن المجلس ناقش استلام الجمعيات المشتركة لمحصول الذرة موسم 2015 بموجب عقد بين المزارع والجمعيات المشتركة ومناقشة مشروع مستنبت الشعير وبحث تطبيق وتفعيل مشروع المحفظة الإلكترونية بمراكز الزقازيق – فاقوس – كفر صقر واستعرض المجلس أهم المشاكل الواردة من الإدارات الزراعية.

كما ناقش المجلس صدأ القمح وأوصى بتشكيل لجنة مشتركة بين مركز البحوث ورئيس الحملة القومية للقمح ومدير عام التجارب ووقاية النبات ومدير عام الإرشاد والمكافحة بتقسيم المحافظة إلى 3 قطاعات والمرور المستمر والمستديم على زراعات القمح واكتشاف أى إصابة.

وأشار العزب إلى أن المجلس التنفيذى الزراعى أوصى بعدم قبول أى أسمدة خاصة بالبنك، وعدم وضعها فى الجمعيات الزراعية على أن يتم توزيع الأسمدة الخاصة بالبنك والتى تم توزيعها سابقا على المزارعين خارج الزمام وأصحاب البطاقات الصفراء وبعد المعاينة الفعلية من مديرى الإدارات الزراعية، وعلى أن لا يتم تكرار ذلك مستقبلا بالنسبة لأسمدة البنك .