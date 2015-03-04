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"سياحة السويس: 40% نسبة الإشغالات بالسخنة ونتوقع موسما جيدا بصيف 2015

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"سياحة السويس: 40% نسبة الإشغالات بالسخنة ونتوقع موسما جيدا بصيف 2015 "سياحة السويس: 40% نسبة الإشغالات بالسخنة ونتوقع موسما جيدا بصيف 2015
قال محمد جودة مدير عام مكتب السياحة بمحافظة السويس، إن القرى السياحية بالسخنة تشهد هذه الأيام نسب إشغالات ضعيفة تصل إلى 40% فقط، وهو أمر طبيعى لبرودة الطقس فضلا عن انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمدارس.

وأضاف مدير عام مكتب السياحة لـ"اليوم السابع" أنهم يتوقعون موسما سياحيا بصيف 2015 جيد وارتفاع نسب الإشغالات لتصل من 90 إلى 100%، موضحا أن شهر رمضان المعظم سيهل فى النصف الثانى من شهر يونيه وهو ما سيتيح فرصى أكبر للنزلاء الاستمتاع بمنطقة السخنة قبل وبعد رمضان.

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