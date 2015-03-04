"سياحة السويس: 40% نسبة الإشغالات بالسخنة ونتوقع موسما جيدا بصيف 2015

قال محمد جودة مدير عام مكتب السياحة بمحافظة السويس، إن القرى السياحية بالسخنة تشهد هذه الأيام نسب إشغالات ضعيفة تصل إلى 40% فقط، وهو أمر طبيعى لبرودة الطقس فضلا عن انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمدارس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف مدير عام مكتب السياحة لـ"اليوم السابع" أنهم يتوقعون موسما سياحيا بصيف 2015 جيد وارتفاع نسب الإشغالات لتصل من 90 إلى 100%، موضحا أن شهر رمضان المعظم سيهل فى النصف الثانى من شهر يونيه وهو ما سيتيح فرصى أكبر للنزلاء الاستمتاع بمنطقة السخنة قبل وبعد رمضان.