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وقفة للإداريين والعمال بمستشفى العريش العام لتحسين أحوالهم المالية

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وقفة للإداريين والعمال بمستشفى العريش العام لتحسين أحوالهم المالية وقفة للإداريين والعمال بمستشفى العريش العام لتحسين أحوالهم المالية
نظم الإداريون والعمال بمستشفى العريش العام وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسى، اليوم الأربعاء، للمطالبة بتحسين أحوالهم المالية.

وطالب المشاركون فى الوقفة بأن يشملهم قرار رئيس مجلس الوزارء، الخاص بصرف كادر المهن الطبية للعاملين فى المناطق النائية، حيث فوجئوا بوصول القرار ينص على الموافقة على صرف الكادر للأطباء والممرضين والفنيين فقط، ودون أن يشملهم القرار بالرغم من أن ظروف عملهم واحدة.

وطالبوا وزير الصحة ومحافظ شمال سيناء بالتدخل لصرف 150% حافز المناطق النائية لهم، وفقاً لقرار وزارة الصحة رقم 575 الذى توقف بالنسبة لهم، وأن عددهم فى المستشفى يصل إلى نحو 300 شخص، بالإضافة إلى نحو 2000 آخرين، موزعين على مختلف المستشفيات والوحدات الصحية والمديرية والإدارات على مستوى المحافظة.

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مصر 365