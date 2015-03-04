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بالصور..مستشفى أسيوط الجامعى ينجح باستخدام تقنية جديدة فى إجراء عملية بالمخ

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بالصور..مستشفى أسيوط الجامعى ينجح باستخدام تقنية جديدة فى إجراء عملية بالمخ بالصور..مستشفى أسيوط الجامعى ينجح باستخدام تقنية جديدة فى إجراء عملية بالمخ

4 مارس 2015 | 1:37 مساءً

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مستشفى أسيوط الجامعى ينجح باستخدام تقنية جديدة فى إجراء عملية بالمخ

مستشفى أسيوط الجامعى ينجح باستخدام تقنية جديدة فى إجراء عملية بالمخ

نجح فريق طبى برئاسة الدكتور مصطفى هاشم أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب بجامعة أسيوط فى إجراء عملية دقيقة بالمخ بمستشفى أسيوط الجامعى وذلك لمريضة تبلغ من العمر 63 عام من محافظة المنيا كانت تعانى من ناسور شريانى بالمخ أدى إلى حدوث نزيف به وهو ما كان يعرض حياة المريضة للخطر.

وقد صرح الدكتور هاشم أن تلك العملية تعد إنجاز طبى هام وإضافة جديدة فى علاج اعتلالات شرايين وأوردة المخ النازفة والتى يتم خلالها الأعتماد على تقنية جديدة باستخدام مادة اسكويد فى غلق الناسور الوريدى بالمخ والتى تعد أحدث المواد المستحدثة فى هذا المجال و تحتاج إلى مهارة عالية خلال استخدامها .

مضيفاً أن ذلك النوع من العمليات سبق إجرائه بجامعة القاهرة بواسطة فريق طبى مشترك يضم مصريين وأجانب ولكن بمستشفى اسيوط الجامعى نجح فريق طبى مصرى بالكامل فى تطبيق تلك التقنية لأول مرة فى صعيد والذى ضم أطباء متميزين من أقسام الأشعة والتخدير والعناية المركزة .

 

2015-03-04

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