الأمن يحبط محاولة تفجير عبوة ناسفة قرب ميناء العريش

أحبطت قوات أمن شمال سيناء محاولة تفجير عبوة ناسفة بالقرب من ميناء العريش وديوان محافظة شمال سيناء.

وقال مصدر بمديرية أمن شمال سيناء، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة على مدخل طريق يؤدى إلى ميناء العريش البحرى، وتم اكتشاف العبوة وفجرتها قوات مكافحة المفرقعات دون أن تتسبب فى وقوع خسائر.

وأشار المصدر إلى أن موقع التفجير تم بالقرب من ديوان المحافظة وهى المرة الأولى التى يتم فيها زراعة عبوات ناسفة فى هذا المكان.

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