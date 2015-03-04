محافظ القاهرة ووزير الدولة الإماراتي يشهدان تسلم 200 أتوبيس لدعم النقل العام

شهد الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي حفل تسلم محافظة القاهرة 200 أتوبيس نقل عام جديد بتكلفة 180 مليون جنيه كدفعة أولى من عقد توريد 600 أتوبيس خدمة شاقة والمقدمة كمنحة من حكومة دولة الإمارات الشقيقة لتطوير أسطول هيئة النقل العام بالقاهرة بقيمة إجمالية “550″ مليون جنيه على أن يتم توريد باقى الدفعات تباعاَ حيث سيتم تصنيع نصف هذه الاتوبيسات في دولة الامارات والنصف الثاني بجمهورية مصر العربية.

وصرح د. جلال سعيد محافظ القاهرة بأن هذه الدفعة والتي تشمل مائة حافلة تم توريدها من أبوظبى مباشرة ومميزة باللون الأحمر ، والمائة الأخرى تم تصنيعها محلياَ بمعرفة شركة غبور وهى وتتميز باللون الازرق تأتى فى إطار الخطة التى تنتهجها المحافظة والحكومة فى دعم منظومة النقل العام ومضاعفة وتحديث أسطول الهيئة بعد أن توقف تدعيم وتحديث أسطول الهيئة منذ 2008 وذلك من أجل القضاء على ظاهرة الإزدحام وتوفير خدمة نقل افضل لمواطنى القاهرة الكبرى مما يساهم فى تخفيف الضغط المرورى بشوارع العاصمة خاصة وأن خدمات هيئة النقل العام تمتد إلي محافظات القاهرة الكبرى وكذلك المدن الجديدة المحيطة بالقاهرة ، ومن المقرر أن يتم استخدام وتشغيل هذه الأتوبيسات للعمل بالمناطق الجديدة وربطها بالقاهرة ، مع تعزيز الخطوط المستخدمة حالياَ والتى يكثر الطلب والضغط عليها لتقليل زمن الرحلات والتقاطر.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف الأساسى من دعم وتطوير هذا المرفق الهام هو توفير أفضل خدمة لراحة المواطن وخاصة فئة محدودى الدخل بحيث يشعر بالمردود الايجابى لهذا التحديث خلال تنقله وممارسة انشطته اليومية ، مؤكدا أنه تم التركيز على نوعية سيارات حديثة وصديقة للبيئة ، وجاري تزويدها بخدمات متنوعة لجذب أكبر عدد من المواطنين.

وأكد علي تقدير محافظة القاهرة وأبناءها لدعم دولة الإمارات العربية الشقيقة بالمساهمة في توفير أسطول حديث للنقل العام في القاهرة الكبري مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين ويوطدها ويدعمها خاصة وأن للإمارات موقف مشرف وداعم لمصر وجهودها في التنمية بمختلف مجالاتها.

وشهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الأربعة واللواء محمد مرسي مدير إدارة المركبات ممثل عن وزارة الدفاع وممثلي سفارة دولة الإمارات ورئيس هيئة النقل العام وعدد من قيادات محافظة القاهرة .