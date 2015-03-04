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مسيرة حاشدة مؤيدة للرئيس اليمنى فى تعز وسط البلاد

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مسيرة حاشدة مؤيدة للرئيس اليمنى فى تعز وسط البلاد مسيرة حاشدة مؤيدة للرئيس اليمنى فى تعز وسط البلاد
شارك الآلاف من اليمنيين اليوم الأربعاء فى مسيرة حاشدة مؤيدة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادى فى محافظة تعز وسط البلاد .

وقال ربيع السامعى أحد المشاركين فى المسيرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)إن الآلاف شاركوا اليوم فى مسيرة حاشدة انطلقت من شارع جمال عبد الناصر بمدينة تعز مركز المحافظة وجابت عدداً من شوارعها قبل أن تستقر قرب مقر المحافظة وسط المدينة.

وأضاف " خرجنا فى مسيرة اليوم لرفض التمرد والانقلاب الحوثى على سلطات الدولة وتأييداً للشرعية الدستورية".

وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا الرئيس هادى باتخاذ قرارات حاسمة لإدارة شؤون البلاد فى هذه المرحلة.

وتابع "نطالب بإخراج كافة مسلحى الحوثى من العاصمة صنعاء ومن جميع المحافظات التى سيطروا عليها والعمل على بناء دولة مدنية خالية من السلاح" .

وطالب المحتجون ، فى بيان صادر عن المسيرة ، الرئيس هادى بسرعة اتخاذ قرارات و إجراءات كفيلة بإنهاء التمرد الحوثى واستعادة الدولة دون تكرار لسيناريو البطء والتساهل .

كما طالب البيان بسرعة الافراج عن المعتقلين والواقعين تحت الاقامة الجبرية بدءاً برئيس خالد بحاح وعدد من الوزراء ومن هم رهن الاعتقال والاخفاء من السياسيين والناشطين .

ودعا البيان القوى السياسية والاجتماعية الى تبنى المشروع الوطنى الجامع والاصطفاف حول مخرجات مؤتمر الحوار الوطنى وتنفيذها .
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