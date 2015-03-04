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تمرينات بحرية لرفع الكفاءة القتالية لدول مجلس التعاون الخليجى

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تمرينات بحرية لرفع الكفاءة القتالية لدول مجلس التعاون الخليجى تمرينات بحرية لرفع الكفاءة القتالية لدول مجلس التعاون الخليجى
تشارك القوات البحرية فى التمرين البحرى المشترك " اتحاد 17 " الذى انطلق مطلع الأسبوع الحالى بين دول مجلس التعاون الخليجى بدولة الإمارات العربية المتحدة لرفع مستوى الكفاءة القتالية لمواجهة التحديات التى تواجه الدول الست .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الأربعاء أن التمرين يأتى ضمن سلسلة التمارين السنوية المشتركة بين دول المجلس ، لرفع مستوى الكفاءة القتالية وروح التعاون المشترك فى قيادة وإدارة العمليات المشتركة فى الحرب البحرية الحقيقية لمواجهة أى تحديات تواجه دول مجلس التعاون.

وأضافت ( واس) أن التمرين الذى يستمر 10 أيام يهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق التعاون والتكامل فى تنفيذ العمليات المشتركة بشكل عام والبحرية بشكل خاص إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات وتحقيق أكبر قدر ممكن من توحيد مفهوم العمليات المشتركة بين قوات مجلس التعاون الخليجي.

يذكر أن مشاركة القوات البحرية السعودية تمثلت فى عدد من الوحدات البحرية وطائرات السوبر بوما ومجموعة من الزوارق ووحدات الأمن البحرية الخاصة ، حيث بدأ التمرين بإيجاز عام عن مجريات وأحداث التمرين بحضور قادة وضباط القوات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي.

ياتى التمرين عقب مناورة الرسول الاعظم التى اجراها الحرس الثورى الايرانى فى مضيق هرمز والخليج الاسبوع الماضى واستمرت ثلاثة ايام.
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