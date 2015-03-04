موظفو مركز المؤتمرات يشاركون فى إنقاذ أثاث القاعات من الحريق

ساعد موظفو المركز الدولى للمؤتمرات فى إخراج أثاث القاعات قبل أن تمتد النيران إليها، بعد أن انتقلت النيران إلى أكثر من قاعة، وحاول الموظفون والعاملون فى القاعات استخدام طفايات الحريق للمساعدة فى إخماد النيران .

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين من داخل قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر وسط زيادة حالات الإصابة والتى لم تقدرها أى جهة رسمية حتى الآن.

وكان قد شب، منذ قليل، حريق هائل بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، حيث تصاعدت الأدخنة من القاعات والمبانى. فيما وصلت عدد من سيارات الإطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق، وعدد من سيارات الإسعاف، مع استمرار حركة المرور بطريق النصر وشارع الفنجرى.

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قاعة المؤتمرات وتصاعد كثيف للأدخنة

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الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر

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اندلاع حريق هائل فى قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر

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