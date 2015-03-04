موجز أخبار مصر للساعة 1.. الحكومة توافق على قانون الاستثمار

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار المهمة، فى مقدمتها موافقة مجلس الوزراء على قانون الاستثمار الموحد، خلال اجتماعه اليوم، وتوجه المهندس إبراهيم محلب، إلى قصر الاتحادية الجمهورى للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" محاولات قوات الإطفاء الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق المروع الذى اندلع فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بعدما امتد الحريق لمبانٍ مجاورة.. وفيما يلى موجز أنباء الواحدة:

الحكومة توافق على قانون الاستثمار الموحد

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رفض طلب نجلى مبارك لرد قاضى التحقيق بالكسب غير المشروع

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بالفيديو.. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قاعة المؤتمرات وتصاعد كثيف للأدخنة

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بالفيديو.. اندلاع حريق هائل فى قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر

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بالصور.. وزير الإسكان يعلن طرح "مارينا السياحى" فى مؤتمر شرم الشيخ.. مصطفى مدبولى: المشروع يضم ملاهى مائية ومنطقة "بحث علمى" وبحيرة صناعية وقرية بدوية.. ويؤكد: الشراكة مفتوحة للمصريين والعرب والأجانب

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الحكومة: طرح عام لسندات دولارية فى الربع الثالث للعام بـ1.5 مليار دولار

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محكمة النقض ترفض طعن المتهمين بقتل خالد سعيد وتؤيد سجنهم 10 سنوات

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خبراء المفرقعات يفحصون عبوة كنيسة العذراء ويؤكدون: لاتحتوى على متفجرات

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«الأمصال» فى مصر بين فشل الأجهزة الحكومية وبيزنس القطاع الخاص..«شركة فاكسيرا» مدينة بـ700 مليون جنيه.. والشركات الخاصة تستورد لقاحات بـ5 مليارات ولا عزاء للمواطنين

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مطار القاهرة يستقبل طائرتين تقلان 528 مصريا عائدين من ليبيا

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>بالفيديو.. اللقطات الأولى لحريق هائل بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر

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>بالفيديو.. عمال”اللؤلؤة للزجاج” يتظاهرون أمام مكتب العمل بالجيزة لصرف مستحقاتهم

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