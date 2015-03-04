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وزارة الصحة: إصابة حالتين فى حريق قاعة المؤتمرات.. ولا توجد وفيات

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وزارة الصحة: إصابة حالتين فى حريق قاعة المؤتمرات.. ولا توجد وفيات وزارة الصحة: إصابة حالتين فى حريق قاعة المؤتمرات.. ولا توجد وفيات
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إصابة حالتين فى حريق قاعة المؤتمرات، موضحا أنه تم علاج واحدة بمكان الحادث، ونقل الحالة الثانية إلى مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى، مؤكدا أنه لا توجد وفيات حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق قاعة المؤتمرات وتصاعد كثيف للأدخنة
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الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق فى مركز المؤتمرات بمدينة نصر
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اندلاع حريق هائل فى قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر
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