بالصور .. منح للطالبات بجامعة جنوب الوادي لدراسة ماجستير إدارة الأعمال بأمريكا

نظم مركز التطوير الوظيفى بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة محاضرة تعريفية عن منح للمرأة لدراسة ماجستير إدارة الأعمال “MBA” بالولايات المتحدة الأمريكية وأكد الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة أن المنحة تأتى فى إطار مبادرة التعليم العالى بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتعد بمثابة استثمار نحو مستقبل مصر حيث توفر المبادرة فرص تعليمية للمصريين المتفوقين لاكتساب مهارات احتياجات اقتصاد القرن الحادي والعشرين بشكل أفضل.

وأشار أحمد الزهيرى منسق التدريب فى مؤسسة التعليم من أجل التوظيف فى محاضرته التعريفية لطالبات الجامعة أن المبادرة تقدم عدة منح دراسية ومنها هذه المنحة للخريجات التي تشمل مصاريف الجامعة والإقامة لدراسة درجة الماجستير فى إدارة الأعمال “MBA” بتخصصاتها المختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستهدف المنحة دعم الإناث اللاتي يتمتعن بتفوق أكاديمي ونشاط مجتمعي وشخصية متميزة ورغبة في التخصص بإدارة الأعمال من محدودات الدخل لبناء مستقبل وظيفي في هذا المجال في مصر.

وهي فرصة مميزة للنساء لصقل مهاراتهن بدراسة إدارة الأعمال في الجامعات الأمريكية المعروفة بريادتها ومستواها الأكاديمي المرتفع مما يؤهلهن لتولي الوظائف القيادية ومن ثم آداء دوراً رئيسياً فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتحسين خيارات الوظائف أمامهن.