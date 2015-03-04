"الأوقاف" تنظم قافلة دعوية بمحافظة بنى سويف الجمعة المقبلة

تنطلق قافلة دعوية برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلى محافظة بنى سويف يوم الجمعة المقبل، وتضم القافلة أكثر من خمسة عشر عالمًا من علماء الأوقاف.

فيما تلقى رئيس اتحاد الأوقاف العربية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى، دعوة خاصة من رئيس دولة الشيشان لزيارة بلاده، حيث تأتى الزيارة على غرار مشاركة الشيشان فى مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والعشرين المنتهية فعالياته منذ يومين، واعتبرت الشيشان الزيارة تقديرا لدور مصر الرائد فى نشر الوسطية والفكر الإسلامى الصحيح عبر جهود علمائها وتقديرا لدور وزارة الأوقاف المصرية فى الدعوة والتواصل الإنسانى.

وتشهد الزيارة جولة بالعاصمة الروسية موسكو للقاء الإدارة الدينية بالكرملين، حيث يشارك وزير الأوقاف المصرى الزيارة الدكتور محمد محمود أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر ورئيس الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء، والدكتور عثمان عبد الرحيم القميحى أمين عام الهيئة.