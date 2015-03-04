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ضبط موظف ينتمى لجماعة الإخوان بحوزته 3 طلقات خرطوش بالإسكندرية

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ضبط موظف ينتمى لجماعة الإخوان بحوزته 3 طلقات خرطوش بالإسكندرية ضبط موظف ينتمى لجماعة الإخوان بحوزته 3 طلقات خرطوش بالإسكندرية
تمكن ضباط تابعين لكمين أمنى المعين للمرور بدائرة قسم مينا البصل من ضبط عبدالرحمن .ه.م 24 سنة موظف بشركة سياحة مقيم دائرة القسم "ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى"، بحوزته عدد "3" طلقات خرطوش عيار 12 - وجهاز لاب توب، أثناء قيامه وآخرين ببدء التجمع بشارع الأمير لؤلؤ دائرة القسم بالمخالفة لقانون التظاهر.

وبمواجهته أقر بتحصله على الطلقات المضبوطة من صديقه "م ع"، لتوفير سلاح لها واستخدامها فى المظاهرات، وتم فحصه بالتنسيق مع الأمن الوطنى، وتحرر المحضر إدارى قسم مينا البصل، وجارى العرض على النيابة.

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