أخبار عاجلة

فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي -
مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام -
فيديو جديد لفتاة الزقازيق التي تعرضت للتحرش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الجيش الأردنى يحبط تهريب أسلحة من سوريا إلى المملكة

Google+ Print
الجيش الأردنى يحبط تهريب أسلحة من سوريا إلى المملكة الجيش الأردنى يحبط تهريب أسلحة من سوريا إلى المملكة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، أن حرس الحدود أحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى المملكة.

وقال مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن "قوات حرس الحدود أحبطت فجر اليوم عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة، من سوريا إلى الأراضى الأردنية".

وأضاف أن "قوات حرس الحدود ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص على الحدود الأردنية السورية أثناء محاولة التهريب"، إلا أن المصدر لم يعط مزيدا من التفاصيل حول جنسيات المهربين أو نوع الأسلحة التى تم ضبطها.

وقد شدد الأردن، الذى يقول إنه يستضيف نحو 540 ألف لاجئ سورى، من إجراءاته على حدوده مع سوريا، واعتقل وسجن العشرات من الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الجارة الشمالية للقتال هناك.

ورفضت المملكة غير مرة اتهام دمشق لها بالسماح للجهاديين بعبور حدودها للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة فى سوريا ضد نظام الرئيس، بشار الأسد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365