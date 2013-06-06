الجيش الأردنى يحبط تهريب أسلحة من سوريا إلى المملكة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم، أن حرس الحدود أحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الأسلحة من سوريا إلى المملكة.

وقال مصدر مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، أن "قوات حرس الحدود أحبطت فجر اليوم عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة، من سوريا إلى الأراضى الأردنية".

وأضاف أن "قوات حرس الحدود ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص على الحدود الأردنية السورية أثناء محاولة التهريب"، إلا أن المصدر لم يعط مزيدا من التفاصيل حول جنسيات المهربين أو نوع الأسلحة التى تم ضبطها.

وقد شدد الأردن، الذى يقول إنه يستضيف نحو 540 ألف لاجئ سورى، من إجراءاته على حدوده مع سوريا، واعتقل وسجن العشرات من الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى الجارة الشمالية للقتال هناك.

ورفضت المملكة غير مرة اتهام دمشق لها بالسماح للجهاديين بعبور حدودها للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة فى سوريا ضد نظام الرئيس، بشار الأسد.