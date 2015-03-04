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محافظ أسوان: نشكر الرئيس السيسى على إقامة أول مدينة صناعية فوسفاتية

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تقدم اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره بإنشاء أول مدينة صناعية فوسفاتية بالسباعية شمال المحافظة، باستثمارات 14 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى العلمى الأول، الذى تنظمه جامعة أسوان، متمثلة فى كلية التجارة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تحت رعاية اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، حول "رؤية إستراتيجية قومية لهندسة وبناء الاقتصاد المصرى".

وأوضح محافظ أسوان، فى كلمته بالمؤتمر، أن المؤتمر العلمى الدولى الأول لجامعة أسوان، يأتى مواكباً مع اقتراب موعد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الدولى، لافتاً إلى أنها فرصة سانحة لعرض أهم مزايا محافظة أسوان فى إقليم الجنوب، مؤكداً أن كل متر مربع فى محافظة أسوان يعد كنزاً يحوى ثروات مختلفة.

وصرح الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، بأن المؤتمر يأتى فى إطار تطبيق نظرية الجغرافيا السياسية، والمشاركة الجادة للمحافظات النائية، لبحث مشكلات المواطن، لافتاً إلى أن توصيات المؤتمر سيتم عرضها فى المؤتمر الاقتصادى الدولى الذى سيعقد فى مارس فى شرم الشيخ، بجنوب سيناء.

وأكد الدكتور علاء رزق، نائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر سيتضمن 8 جلسات الجلسة الأولى إستراتيجية حقيقية لصناعة السياحة فى ، برئاسة محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، والمهندس سامى أرميا رئيس جمعيات نادى الشبان المسيحية، والثانية بعنوان "إستراتيجية النقل فى مصر وركائز التنمية" برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء منصور الهلباوى، رئيس الشركة القابضة للنقل البرى السابق، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس أكاديمية النقل البحرى، والدكتور إسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولين العرب.

جانب من المؤتمر- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من المؤتمر

محافظ أسوان خلال كلمته بالمؤتمر- 2015-03 - اليوم السابع
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محافظ أسوان خلال كلمته بالمؤتمر

جانب من الحضور- 2015-03 - اليوم السابع
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جانب من الحضور

حضور المؤتمر- 2015-03 - اليوم السابع
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حضور المؤتمر

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مصر 365

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