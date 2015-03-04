إدراج "الصرف الصحى" بقرية الرطمة بخطة الهيئة للعام الختامى 2014/2015

خاطب الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإدراج مشروع الصرف الصحى بقرى الرطمة وطبل والخياطة بمركز دمياط بخطة الهيئة للعام المالى 2014/2015.

وخاطبت الهيئة قطاع البنية الأساسية والأنشطة والخدمات الإنتاجية بوزارة التخطيط للموافقة على إدراج المشروع بخطة الهيئة والذى يتكلف 25 مليون جنيه.

وكلف المحافظ المهندس سيد ربيع، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمتابعة، حتى يمكن البدء فى هذا المشروع والذى يعد مطلبا ملحا للأهالى.

وقامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض بقرية ميت الشيوخ مركز فارسكور لإقامة محطة رافع فرعية، وجارى البدء بالعمل فى موقع المحطة، وذلك حرصاً على رفع المعاناة عن المواطنين، كما وجه المحافظ باستثناء موقع المحطة لحين الانتهاء من استكمال المخططات الاستراتيجية للحيز العمرانى الجديد تحقيقاً للصالح العام.

وأصدر محافظ دمياط تعليماته للواء أحمد عزت رئيس مركز ومدينة دمياط، لبحث مطلب أهالى شط الملح بشأن توصيل خدمة الصرف الصحى لوسط المنطقة والذى أوضح أنه تم تنفيذ خط صرف صحى بطريق شط الملح الرئيسى يربطه بمنطقة شط الملح ومنطقة السلام، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع خط الطرد الذى يربط محطة عزبة اللحم بشط جريبة وشط الملح.