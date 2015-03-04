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محافظ أسيوط يناقش مشاركة بنك الطعام فى تطوير القرى الأكثر فقراً

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محافظ أسيوط يناقش مشاركة بنك الطعام فى تطوير القرى الأكثر فقراً محافظ أسيوط يناقش مشاركة بنك الطعام فى تطوير القرى الأكثر فقراً
استقبل المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط مسئولى بنك الطعام برئاسة عقل مدير إدارة المشروع لتطوير القرى، لمناقشة المشاركة والاستمرار فى أعمال التطوير والتنمية التى يقوم بها فى عدد من القرى الفقيرة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة سحر عبد الجيد مستشار المحافظ لشئون المرأة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية.

استمع المحافظ للأعمال التى يقوم بها بنك الطعام، والذى يشمل محاور للتنمية منها إعادة تجهيز وتطوير الوحدات الصحية وإمدادها بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتوصيل مياه شرب نظيفة لغير القادرين، وتطوير الوحدات البيطرية بالقرى وتفعيل المجتمع المدنى للتنمية من خلال توعية وتدريب وتنشيط مشروعات الجمعيات الأهلية بالقرى وحملات التوعية فى المجالات المختلفة، وتقديم القوافل الطبية وقوافل الخير وتقديم مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى.

وأوضح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط على أهمية التدريب المهنى للشباب، وتأهيلهم للعمل فضلاً عن تبادل الأفكار والتسويق لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتم تنفيذها، مطالباً بمناقشة كافة الخطوات والمقترحات بتنفيذ التدريب ليكون موثقاً من جهات معتمدة حتى يستفيد منه المتدرب من الشباب، مؤكداً على أهمية دور المجتمع المدنى فى التعاون مع لتقديم خدمات للمواطنين خاصة فى الصعيد.

وأضافت شيرين عقل مدير إدارة المشروع لتطوير القرى ببنك الطعام، أنه سيتم اختيار القرى التى سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة.

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مصر 365

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