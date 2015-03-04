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حزب الكرامة : المستقيلون بالإسكندرية ليسوا أعضاء بالحزب والتوقيت مريب

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حزب الكرامة : المستقيلون بالإسكندرية ليسوا أعضاء بالحزب والتوقيت مريب حزب الكرامة : المستقيلون بالإسكندرية ليسوا أعضاء بالحزب والتوقيت مريب

حزب الكرامة

نفى حزب الكرامة في بيان له حدوث استقالات بين صفوف أعضاء الحزب في محافظة الإسكندرية.

وقال بيان الكرامة أنه بالرجوع إلى أمانة الحزب بالإسكندرية تبين أن أيا من هؤلاء مدعى الاستقالة لا ينتمون تنظيميا لصفوف الحزب وأن عدد قليل منهم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة قام بعمل توكيلات التأسيس ولم يقوموا بمليء استمارات الانضمام للحزب بعد إشهاره قانونيا ولم يحضروا المؤتمر العام للحزب.

وأكد الكرامة ان توقيت إعلان تلك الاستقالات الوهمية في هذا التوقيت الحرج مريب ويدفع الى الشك بأن هناك يد تريد تخريب الحزب والحياة السياسية في .

وناشد الكرامة وسائل الإعلام بالرجوع إلى إدارة الحزب قبل نشر أى أخبار غير صحيحة عنه مشيرا إلى أن إدارة الحزب ستجيب بشفافية عن كل التساؤلات .

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