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الأنبا إبرآم يجتمع برهبان دير وادي الريان لتهيئتهم لإنشاء الطريق الإقليمي

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الأنبا إبرآم يجتمع برهبان دير وادي الريان لتهيئتهم لإنشاء الطريق الإقليمي الأنبا إبرآم يجتمع برهبان دير وادي الريان لتهيئتهم لإنشاء الطريق الإقليمي

البابا تواضروس

أكد الأنبا إبرآم أسقف الفيوم وأحد المشرفين على دير وادى الريان فى تصريح خاص لوكالة أونا أن اللجنة المكلفة من البابا تواضروس لمتابعة أزمة دير وادى الريان عقدت اكثر من لقاء مع رهبان الدير واستطاعت إحتواء الموقف وتهيئة الرهبان لتقبل وجود الطريق الإقليمى والذى يربط الفيوم بمحافظات عبر الواحات والإسكندرية، وتشرف على تنفيذه القوات المسلحة، الذى يمر أمام الدير.

كما أشار أسقف الفيوم إلى أن نتائج الإجتماعات مع الرهبان ستعرض على قداسة البابا تواضروس فور رجوعه من زيارته للمنيا، و لفت الأنبا إبرآم إلى أنه يجتمع مع رهبان الدير بشكل غير دورى كلما تطلب الأمر.

من الجدير بالذكر أن اللجنة المكلفة من البابا تواضروس لمتابعة أزمة دير وادى الريان تشمل الأنبا دانيال أسقف المعادى،الانبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا.

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أونا

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